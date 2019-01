Aantal uitgevallen vluchten blijft stijgen

Het aantal geannuleerde vluchten in Nederland is vorig jaar weer gestegen. De maximale capaciteit van Schiphol begint haar tol te eisen, meldt EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde reizigers helpt bij het indienen van een schadeclaim.

Vele tienduizenden reizigers konden dit jaar met hun reiskoffer rechtsomkeert maken; liefst 7341 vluchten werden geannuleerd. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder, toen er 6962 vluchten annuleringen waren. De stakingen bij Transavia en Ryanair verklaren deze stijging voor een belangrijk deel. Máár, het volgeplande Schiphol vormt ook een deel van het probleem. De luchthaven kampt met capaciteitsproblemen, signaleert EUclaim.

Die signalering sluit aan bij de groeicijfers die Schiphol vanochtend bekendmaakte. Vorig jaar verwelkomde de luchthaven 71 miljoen passagiers, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal vliegbewegingen nam vorig jaar toe, met 0,5 procent ten opzichte van 2017 tot 499.446. Daarmee zit de luchthaven nog net onder het plafond van 500.000 vluchten.

Regels

Volgens afspraken zou Schiphol tot 2021 niet verder groeien met het aantal vliegbewegingen. Onlangs maakte topman van Schiphol Dick Benschop bekend dat zijn luchthaven na 2020 wel wil doorgroeien, maar op een gematigde manier. In de eerder gepubliceerde conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER) staat dat Schiphol kan groeien tot 540.000 vliegbewegingen, zonder dat daarbij regels of afspraken worden geschonden.

EUclaim denkt dat het voor de reizigers dit jaar minder positief zal uitpakken. Het bedrijf verwacht dat het aantal vluchtannuleringen dit jaar verder oploopt. ‘De sterke vraag naar vluchten en de capaciteitsbeperking van Schiphol werken elkaar tegen’, deelt het in een persbericht mee. ‘Vanwege klimaatverandering zullen we in de toekomst meer extreem weer dagen meemaken, wat een flinke impact gaat hebben op het vliegverkeer. De Brexit, deal of no deal, kan ook gevolgen hebben op het vliegverkeer, vooral voor vliegtuigmaatschappijen en hun vliegvergunningen.’

Noodweer

Van extreme weersomstandigheden had de Nederlandse luchtvaart afgelopen jaar in elk geval minder last dan het jaar ervoor. Mede door dat gegeven daalde het aantal langdurige vertragingen in 2018 fors: met 14 procent van 3451 langdurige vertragingen in 2017 naar 2951 vertragingen in 2018. Overigens leiden niet alle ernstige vertragingen tot een schadevergoeding voor gedupeerde reizigers. Zo hoeft een luchtvaartmaatschappij in geval van overmacht, zoals bij noodweer, niets te betalen. Bij eigen falen, bijvoorbeeld door onvoldoende of stakend cabinepersoneel, wel.

Bij een Europese vlucht loopt de compensatie op tot 250 euro, bij een intercontinentale tot 600 euro. Bedrijven als EUclaim werken op no cure-no paybasis en rekenen ongeveer 30 procent van het geïnde schadebedrag. In 2018 hadden 839.500 passagiers die van of naar Nederland vlogen, volgens Europese Verordening 261/2004 recht op een vergoeding voor een geannuleerde of lang vertraagde vlucht.