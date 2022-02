Aantal Russische banken verliest toegang tot Swift

Golden visa

Een derde maatregel is dat Europa per meteen zijn systeem van ‘golden visa’ drastisch inperkt. Vermogende Russen verwerven op die manier – bijvoorbeeld door mega-investeringen in Europese lidstaten - een Europees paspoort. Brussel is bang dat zij vervolgens vanuit Europa de financiële sancties ontduiken en Rusland van middelen blijven voorzien. Het systeem van golden visa ligt in het Europese Parlement al jaren onder vuur omdat ook nogal wat criminelen op die manier een Europese verblijfstitel kopen.