Aantal kermisondernemers gedaald, maar krimp lijkt te stoppen

Het aantal kermisondernemingen is sinds 2017 met 7 procent gedaald, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermishouders (BOVAK), ziet die daling voorlopig niet verder doorzetten. In 2022 staan in totaal 1500 kermissen gepland in Nederland.

,,Door corona, pensioenen en het gebrek aan nieuwe aanwas is er krimp geweest”, zegt Lubach. Toch gaat het volgens hem op dit moment juist goed met de kermis. ,,Iedereen wil weer een feestje, het liefst in eigen stad of dorp.”

Hij wijt de daling van het aantal kermisondernemingen aan het feit dat tijdens de coronapandemie een aantal ondernemers uit de kermisbranche wat anders is gaan doen. ,,Zoals hovenierswerk of werken in de bouw.” Ook raakten sommige pensioengerechtigde ondernemers gewend aan hun vrije tijd, waardoor zij niet terugkeerden op de kermis. ,,Door deze ontwikkelingen is een aantal kermisattracties verkocht en zijn enkele attracties helemaal gestopt.”

Lubach verwacht dat het ook de rest van zomer goed blijft gaan met de kermis. ,,Het weer is tot nu toe prima, de sfeer is goed en alles verloopt naar tevredenheid. Maatregelen bij de herstart na corona hebben er wel toe geleid dat er enkele veranderingen zijn blijven hangen. Bijvoorbeeld de beveiliging. Eerder hield de lokale politie een oogje in het zeil, nu worden door de organisatie beveiligers ingehuurd en staan er hekken om een kermisterrein.”

Bijna de helft van de kermisondernemingen is gevestigd in de provincies Gelderland en Noord-Brabant.