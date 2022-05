Aankoop aandelen Air France-KLM kost kabinet circa 220 miljoen

KLM moet met ‘iets goeds’ komen om herhaling bagagedra­ma te voorkomen

KLM moet met ‘iets goeds’ komen willen ze in de nabije toekomst problemen zoals afgelopen weekend op Schiphol voorkomen. Als het aan FNV-bestuurder David van de Geer ligt wordt er deze week nog een gesprek gevoerd tussen de leiding van KLM en de vakbond over de voorwaarden waarop grondpersoneel bij KLM aan het werk is. Blijft een akkoord uit dan lijken nieuwe acties onvermijdelijk.

25 april