Aangifte tegen C&A om dwangarbeid: ‘Eerste aangifte om mensenrechtenschendingen’

Energiebe­drijf Enstroga valt ook om, klanten verdeeld over andere leveran­ciers

Enstroga is na Welkom Energie het tweede energiebedrijf binnen een maand dat omvalt door de torenhoge gasprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van de Duitse leverancier in. De klanten worden verdeeld over alle andere energiebedrijven.

9 november