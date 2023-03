Aandelen Nederlandse banken onderuit, ondanks redding van Credit Suisse

In Amsterdam gingen de koersen van banken en verzekeraars naar beneden. ING stond na een uur handelen bijna zeven procent lager, ABN Amro verloor zo’n vier procent. Beleggers zijn geschrokken van de reddingsoperatie van Credit Suisse door UBS, die vooral ten koste gaat van aandeelhouders en beleggers die obligaties van de bank hebben. Houders van achtergestelde obligaties in Credit Suisse (CS) kunnen naar hun geld fluiten. Aandeelhouders zien de waarde van hun aandelen meer dan halveren.

De afgelopen week was het paniek op de aandelenmarkten. Aandelen van banken en verzekeraars gingen wereldwijd onderuit vanwege de vrees voor een nieuwe bankencrisis.

Banken omgevallen

Die angst ontstond toen in de VS kort na elkaar twee middelgrote banken omvielen. Toen daarna bleek dat ook CS, een grote internationale bank, in de problemen zat, greep de crisis harder om zich heen.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times haalden klanten vorige week tien miljard dollar per dag weg bij CS (9,3 miljard euro). Om te zorgen dat CS de klanten kon blijven betalen, kreeg de bank krediet van de Zwitserse centrale bank van 50 miljard dollar.

Maar zelfs dat was niet voldoende om het vertrouwen in de bank te herstellen. Vandaar dat afgelopen weekend koortsachtig gewerkt is aan een overname van CS door UBS, de bank waar voormalig ING-topman Ralph Hamers nu de baas is.

Drie miljard

UBS betaalt ruim drie miljard euro voor de overname. Dat lijkt een koopje, op de beurs was CS afgelopen vrijdag nog acht miljard euro waard. Maar UBS moet wel de eerste vijf miljard euro aan mogelijke verliezen voor zijn rekening nemen. Aandeelhouders UBS zijn niet blij met de deal. Het aandeel verloor 14 procent van zijn waarde.

De Zwitserse autoriteiten hoopten dat de snelle overname van CS voor rust op de financiële markten zou zorgen. Maar de onzekerheid onder beleggers blijft groot. Zeker nu blijkt dat aandeel- en obligatiehouders niet of nauwelijks gecompenseerd worden voor hun verlies.

Spaargeld is gegarandeerd

De centrale banken gaan intussen door met het nemen van maatregelen om een crisis af te wenden. Ook de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse centrale bank de Fed hebben gezegd banken van voldoende geld te voorzien, mochten ze in de problemen komen als klanten hun geld terugtrekken. Daarmee hopen de centrale banken een nieuwe run van spaarders op de banken te voorkomen.

Overigens geldt in de Europese Unie een garantie op spaargeld. Tot 100.000 euro is spaargeld, of geld op de lopende rekening, gegarandeerd. Als de bank failliet gaat krijgen spaarders die 100.000 euro terug. Met die garantie hopen de autoriteiten paniek onder spaarders te voorkomen.