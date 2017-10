TomTom en Unilever onder druk na tegenvallende cijfers

De aandelenbeurs in Japan sloot vandaag nipt hoger. Het was de veertiende winstdag op rij, de langste reeks sinds 1961. Beleggers deden het rustig aan en keken vooral uit naar de vervroegde verkiezingen in Japan, die zondag worden gehouden. De andere belangrijke Aziatische beurzen lieten ook overwegend winsten zien.



De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie hoger, slechts 0,04 procent, op 21.457,64 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 1 procent. Het was de zesde weekwinst op rij. Dat is de langste serie weken met winst in een jaar tijd.



Nissan zakte 1,6 procent. De automaker zet zijn autofabrieken in Japan twee weken stil, nadat is gebleken dat de problemen met kwaliteitscontroles groter zijn dan gedacht.