70 banen weg bij Ikea Nederland

Het moederbedrijf wil meer inzetten op nieuwe en bestaande Ikeawinkels en logistieke centra, winkels in stadscentra ontwikkelen en zich focussen op haar e-commerceplatform. Dit om ‘zo nog beter aan de verwachtingen van de klanten te voldoen’.

Als gevolg van de reorganisatie zouden er in de komende jaren wereldwijd 11.500 nieuwe banen bij komen. Wereldwijd zouden er 7.500 van de in totaal 160.000 jobs verloren kunnen gaan. Het gaat om functies in het Zweedse hoofdkantoor en om banen in de hoofdkantoren in 30 markten, waaronder dus in Nederland.

Ikea telt in Nederland twaalf woonwarenhuizen en een servicekantoor. ,,Mensen willen tegenwoordig dezelfde dag een bankstel in huis hebben. Om aan die wens en behoefte te kunnen voldoen, moeten we onze organisatie anders gaan inrichten. We moeten als organisatie sneller en wendbaarder worden. Daarom gaan we fors investeren in meer service en dienstverlening. Dat levert nieuwe banen op maar daardoor zullen ook banen verdwijnen’’, licht een zegsvrouw van de meubelgigant toe.

Expansiedrift