60-plussers in de bijstand anders aanpakken is echt doodzonde

Ik wil niet beweren dat mensen ouder dan 60 het eenvoudig hebben in de bijstand. Dat allerminst. Maar om hen nu radicaal anders aan te pakken, zoals de PvdA in Rotterdam gisteren bekendmaakte, dat is echt doodzonde. Alle droevige verhalen over de duizendste onbeantwoorde sollicitatiebrief ten spijt, zijn de kansen om vanuit de bijstand aan het werk te komen zelden zo goed als nu.



De laatste CBS-cijfers laten de feiten zien: ieder kwartaal stromen 3000 Nederlandse ouderen uit de bijstand naar betaald werk. Twee keer zoveel als tien jaar geleden. Op de werkvloer hebben mensen de komst van ouderen te accepteren.



Oudere werknemers hebben vaardigheden zoals dienstbaarheid en betrouwbaarheid, die jongeren vaak missen. Daarbij leven we steeds meer in een diensteneconomie waarin het juist voor ouderen fijn is om door andere ouderen bediend te worden.



Maar vooral: die ouderen zelf moeten helemaal niet willen dat ze uit de ‘tegenprestatie-aanpak’ worden gezet, want het is juist poeslief beleid met veel oog voor de kwaliteit van leven.



‘Tegenprestatie in Rotterdam’, hoor ik u denken. ‘Dat was toch die harde aanpak met dat verplichte papierprikken?’ Nee, dat klopt dus niet, al vond de vorige rechtse Leefbaarwethouder het best dat dit beeld zelden gecorrigeerd werd.