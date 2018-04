'3,7 miljard euro kostende nationalisatie SNS Reaal was weggegooid geld'

De bevindingen staan haaks op die van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën. Volgens de twee waren er juist veel te veel onzekerheden en complicaties rond een deal met CVC. Om een faillissement te voorkomen nationaliseerde minister Dijsselbloem SNS Reaal op 1 februari 2013 . De kosten: 3,7 miljard euro. Een groep deskundigen die de nationalisatie in opdracht van de Ondernemingskamer Amsterdam nader bekeek, trekt nu een geheel andere conclusie. Zij zeggen dat de Staat in 2013 had ,,kunnen of misschien wel moeten kiezen" voor een reddingsscenario van SNS Reaal met het Britse investeringsfonds CVC. In die oplossing zou het vermogen van de bank/verzekeraar versterkt worden en het bedrijf gesplitst worden. Het verzekeringsdeel zou dan kunnen fuseren met ASR.

Voordelen

Het CVC-scenario bood ,,ook objectief gezien'' volgens de kenners duidelijk voordelen ten opzichte van nationalisatie, zoals minder bijdrage door de Staat. Ook had SNS Bank eind januari 2013 ruim voldoende liquide middelen en was een bankrun op dat moment niet te verwachten.



Er was volgens de specialisten nog een tweede ,,levensvatbaar scenario''. Een noodregeling, gevolgd door faillissement, zou een realistisch toekomstscenario voor SNS Reaal zijn geweest, vooral vanuit het perspectief dat dit mede de basis zou moeten zijn voor de bepaling van de schadeloosstelling aan beleggers.



Eerder kregen DNB en Financiën in een uit 2014 stammend evaluatierapport van oud-ABP-baas Jean Frijns en ex-Raad van State-lid Rein Jan Hoekstra ook al stevige kritiek met betrekking tot hun optreden richting SNS Reaal.



De bank/verzekeraar raakte door verliezen op zijn vastgoedtak Property Finance in steeds grotere problemen. Als de overheid in de jaren ervoor scherper toezicht had gehouden, had het nooit tot nationalisering hoeven te komen, vinden de deskundigen.