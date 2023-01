1 op de 5 Nederlandse werknemers wisselde afgelopen jaar van baan

In het afgelopen jaar wisselde ongeveer één op de vijf werknemers van baan - zo’n 1,5 miljoen Nederlanders. Volgens het UWV is dat aantal twee keer zoveel als tien jaar geleden.

Quote Nu hebben veel mensen het idee dat ze gemakke­lijk kunnen wisselen als het fout loopt Ton Wilthagen, Hoogleraar arbeidsmark Begin 2013 wisselde nog 2,8 procent van de Nederlandse werknemers van baan, het derde kwartaal van vorig jaar verdubbelde dit bijna tot 5,3 procent. Werknemers met een flexibel contract wisselden veel vaker van baan dan werknemers met een vast contract.



Het UWV wijst naar de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor veel mensen nieuw werk zochten. Het is nu relatief makkelijk om een baan te vinden, omdat veel bedrijven op zoek zijn naar nieuwe werknemers. En mensen ervaren weinig risico’s om op een andere plek werk te zoeken. ,,Mensen voelen zich in deze arbeidsmarkt veel vrijer om van baan te wisselen’’, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg. ,,Tien jaar geleden, op het hoogtepunt van de financiële crisis, bleven mensen lang zitten als ze een baan hadden. Nu hebben veel mensen het idee dat ze gemakkelijk kunnen wisselen als het fout loopt.’’

Ontslaggolf

In de Verenigde Staten veranderden zo veel mensen van baan in de afgelopen jaren dat er een naam voor is bedacht: The Great Resignation, ofwel de Grote Ontslaggolf, bedacht door psycholoog Anthony Klotz. Amerikanen wijzen op de werkdruk in hun land, en willen betere arbeidsvoorwaarden en meer voldoening uit hun werk. Oo stopten veel Amerikanen omdat hun werk weinig perspectief bood. De ontslaggolf kwam op gang na lockdowns door corona, onder meer vanwege de eis om weer naar kantoor te komen.

Het UWV spreekt nu van een kleine Great Resignation in Nederland. Volgens het UWV is de woon-werkbalans in Nederland beter dan in Amerika, onder meer vanwege het grote aantal werknemers dat in Nederland in deeltijd werkt. De krappe arbeidsmarkt is reden voor de vele baanwisselingen, aldus het UWV.

Voor sommige sectoren schuilt daarin ook een gevaar, zegt hoogleraar Wilthagen. ,,Je ziet vaak dat er sectoren zijn die het nakijken hebben. Vaak zijn dat degene waar lage lonen worden betaald, zoals de horeca en retail. Je zag he bijvoorbeeld ook toen veel mensen uit de horeca in de teststraten van de GGD gingen werken. Vaak gaan mensen naar een sector waar veel vraag is, waardoor ze een beter loon kunnen krijgen.’’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: