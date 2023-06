Vlammen komen uit motorkap bij bestelbus in Made, eigenaar stapt uit voor vuur om zich heen slaat

Niet schrikken woensdag: ‘De examenre­sul­ta­ten zullen dit jaar lager liggen, dat kan niet anders’

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Woensdag is het zover: eindexamenleerlingen krijgen het beslissende telefoontje van hun school. Met vlag en wimpel geslaagd of (voorlopig) gezakt? Gaan er meer leerlingen zakken, of valt het mee?