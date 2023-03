Verbazing in Drimmelen over de kap van 45 knotwilgen vanwege de verkeersveiligheid

reportage Rotte kozijnen en dikke truien aan: Oosterhout­se scholen smachten naar nieuwbouw

OOSTERHOUT - In de winter komen kinderen met drie truien dik naar school, in de zomer krijgen ze hoofdpijn van de hitte. Basisscholen in Oosterhout en Dorst zitten in slooprijpe panden, wachtend op nieuwbouw. We nemen een kijkje: ,,Dit is wel de slechtste locatie.