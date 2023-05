Vanochtend bewolkt weer in Drimmelen

Meer inzicht over opvang Oekraïners in Made, maar de onrust blijft: ‘Op langere termijn is het niet te overzien’

MADE - In april werd bekend dat de gemeente Drimmelen Oekraïense vluchtelingen wil opvangen in een kantoorpand in de Nieuwstraat in Made. Maar sinds vorig jaar zomer wordt er al over gesproken om het pand om te vormen tot woonbestemming voor ‘aandachtsgroepen’.