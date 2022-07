Unicum: drie jonge visarenden geringd in Biesbosch

Eén van de huidige vier Nederlandse broedparen heeft op een hoogspanningsmast in de Biesbosch een nestgelegenheid gevonden, op bijna 65 meter hoogte. Met de kleurringen zijn de visarendjongen voortaan individueel herkenbaar. ,,Hiermee is een belangrijke stap gezet op het vlak van onderzoek én bescherming naar deze zeldzame soort", meldt Staatsbosbeheer.

Beschermen

Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land. Om meer kennis over ze te verzamelen, worden er indien mogelijk jonge vogels geringd. ,,Om de dieren in de toekomst goed te kunnen beschermen, is het goed om te weten welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de kust van West-Afrika overwinteren.”