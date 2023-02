Tegendraads ‘apenorkestje’ uit Made houdt het al vijftig jaar goed vol

Wilhelmi­nastraat snakt naar herstel afgebrand pand: ‘Het is een lijdensweg’

BREDA - Bijna een jaar na de grote brand in de Wilhelminastraat in Breda is nog steeds niet gestart met het herstel van het zwaarst getroffen pand. Dat geldt ook voor het aangrenzende gebouw, dat flinke rook- en waterschade opliep.

8 februari