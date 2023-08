’s Zomers kraakt gehandicaptenzorg Sovak nog meer onder personeelstekort: ‘Soms denk ik: waarom doe ik dit? Maar je krijgt er veel voor terug’

update+video Geluidsman van onder meer Mart Hoogkamer komt om bij ongeluk in Raamsdonk: ‘Ik ga je missen, maatje’

RAAMSDONK - De 40-jarige Do Broeders uit Raamsdonksveer is donderdagochtend overleden na een botsing met een busje in Raamsdonk. Hij werkte als geluidsman met artiesten als Mart Hoogkamer.