Protesten tegen betonnen wand in haven Terheijden: ‘Het is een ontzettend lelijk ding’

‘Teleurge­steld’ OVV’67 wordt door KNVB bestraft na gestaakt duel: ‘Heeft geen zin om in conclaaf te gaan’

OVV’67 is door de KNVB bestraft met drie punten in mindering en een geldboete van 150 euro. Dit komt doordat de voetbalclub uit Oosteind midden februari van het veld stapte na, in hun ogen, een opstapeling van verkeerde beslissingen van de scheidsrechter.