Piloot Willem crasht met sportvliegtuigje in veld in Drimmelen: ‘Door het rulle zand sloeg ik over de kop’

KAART Bouwkaart van Drimmelen: hier kunnen honderden nieuwe woningen komen

MADE - Van het E-veld in Terheijden waar druk gebouwd wordt, tot een zoekgebied in Made-Noord-West waar ruimte is voor ruim honderd woningen. Bijna dertig woningbouwplannen zijn er op dit moment in de gemeente Drimmelen. BN DeStem heeft ze in kaart gebracht.