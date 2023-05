Overwegend bewolkt weer in Drimmelen vandaag

NAC mag blijven dromen van promotie, rode kaart Kortsmit flinke domper op zege in Maastricht

NAC is één stapje dichter bij de eredivisie. Na de 1-0-thuiszege waren de Bredanaars in Maastricht veel te sterk voor MVV: 1-4. In de halve finale van de play-offs staat NAC tegenover eredivisionist FC Emmen, net als twee jaar geleden. Grote smet op de zege was de rode kaart van keeper Roy Kortsmit.