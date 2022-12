Kerststallenroute leidt wandelaars langs tuinen en ramen in Terheijden: ‘Leuke manier om elkaar te ontmoeten’

Adelynn zit in het lichaam van een jongetje, nu is ze een gelukkig meisje van 7: ‘Ze moet zichzelf kunnen zijn’

MADE - Ze speelt graag met poppen, is gek op dansen, heeft roze als lievelingskleur én, zegt ze, ,,ik wil later K3 worden.” Adelynn (7) is bovendien open, enthousiast en en echt lachebekje. Alleen, ze is geboren in het lichaam van een jongetje. En dat is soms best een uitdaging.

