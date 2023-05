Jack (24) eert zijn verongelukte Marokkaanse opa met een film: ‘Veel mooie en ontroerende momenten’

Jan metselt mee aan de kademuren van de Nieuwe Mark: ‘Dat muurtje heb ik mooi neergezet’

BREDA - Steen voor steen worden de nieuwe kademuren van de Nieuwe Mark gemetseld, over een lengte van 160 meter. Secuur werk, weet metselaar Jan Verhoeven, want het is allesbehalve een doorsnee klus. ,,Als mijn werk klaar is, dan kan ik daar echt trots op zijn.’’