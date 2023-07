Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Drimmelen vandaag

De Belgische big jump ‘voor proper water’ is ook hard nodig in Nederland: volgend jaar in Breda

MEER (B) - Aftellen en twintig durfallen plonzen zondagmiddag de Mark in. Locatie: natuurgebied de Aschputten in het Belgische Meer, vlak over de grens. Het water is gecheckt door de gemeente Hoogstraten. Alleen gezonde volwassenen mogen de big jump wagen, zwangeren en kinderen niet.