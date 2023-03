Gereedschap, diesel én bier gestolen: weer elf trucks opengebroken in Terheijden

De visarend is al terug in de Biesbosch: vroegste aankomstda­tum ooit

DRIMMELEN - Zes keer keerde de visarend exact op 26 maart terug in de Biesbosch. Vorig jaar was hij één dag eerder terug van overwintering in Zuid-Europa. Nu is hij zelfs drie dagen eerder gespot, op donderdag 23 maart.