Eenzame ouderen in Drimmelen lopen warm voor maandelijkse traktatie, benefietavond moet dat helpen betalen

Met dragqueens en straatthea­ter zijn Havenfees­ten ‘meer dan alleen bier drinken’

BREDA - De pontons bij de Spinola zijn terug. Ook straattheater kom je tegen bij de tweede editie van de Havenfeesten. ,,We hebben er meer cultuur in gestopt”, zegt organisator René de Vos, ,,het is meer dan bier drinken alleen.”