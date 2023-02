Dankzij Henk Theuns (1951 - 2023) kent de wielerwereld de kracht van de koerstrui

Verbouwing ‘ideaal droomhuis’ Princenha­ge ontaardt in burenruzie: ‘Het meedenken houdt een keer op’

BREDA - De verbouwing van een herenhuis aan de Haagweg in Princenhage leidt tot een geschil met de buren. Ze vinden dat het karakter van het historische pand is aangetast. ,,Welstand is veel te kort door de bocht gegaan.”