Boswachter Cynthia verruilde Volvo Trucks voor de Biesbosch: ‘Hier is altijd iets te ontdekken’

Doofblinde Ina (79) werd altijd betutteld en beteugeld, maar leeft nu op door haar tolk én de kermis

RAAMSDONK - Je hebt mensen die blind zijn, of doof. Maar er zijn ook mensen die het allebei zijn. Contact maken is voor hen nog moeilijker en isolement ligt op de loer. Een uitje met gelijkgestemden - in de vorm van de Doofblindendag in Raamsdonk - is dan hét hoogtepunt van het jaar. ,,Deze dag geeft mij zelfvertrouwen.”