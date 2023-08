Rode Draad moet meer publiek naar het creatieve Havenei­land van Breda trekken

BREDA - ,,Het Haveneiland is de tweede binnenstad van Breda”, meent Lotte van Boxtel, manager van proeflokaal Brack. En om nog meer mensen bewust te maken van dat unieke stukje Breda, is er sinds donderdag De Rode Draad: veelal opvallende signalering en een heuse route. Vanaf de Willemstraat, via het station en de Speelhuislaan, naar het gebied vol creatieve hotspots.