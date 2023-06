Bestuurder ontsnapt op tijd uit in brand gevlogen bestelbus in Made

Gastschrijver Wonen aan de Roze Koeken Ring

BREDA - Om de hoek waar ik woon staat een broodfabriek. Het is een aanzienlijk exemplaar, zo’n beetje alles van deeg werd er gemaakt. Werd, want vorig jaar is hij gesloten. Erg is dat niet, de stad was inmiddels om de fabriek heen gegroeid als het deeg om de worst van een worstenbroodje en er is dringend behoefte aan nieuwe huizen.