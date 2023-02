22 drugsvaten gedumpt in Made en Hooge Zwaluwe, politie zoekt daders

met video + updateMADE - Onbekenden hebben in donderdagnacht 22 vaten met grondstoffen voor drugs gedumpt in Made en Hooge Zwaluwe. Dat blijkt uit metingen, meldt een woordvoerder van de politie. Uit één van de vaten in Made is een vloeistof gelekt.

De brandweer verrichte vanaf vrijdagochtend rond 07.00 uur metingen bij zeven vaten die werden aangetroffen langs de Witteweg in Made. Een aantal van de plastic tonnen was omgevallen en is door brandweerlieden weer recht gezet.

In elk vat kan tweehonderd liter vloeistof, maar het is niet duidelijk of ze allemaal volledig gevuld waren. Tijdens het onderzoek was de weg afgesloten voor verkeer.

Nieuwe dumping in Hooge Zwaluwe

Later in de ochtend werden enkele kilometers verderop nog vijftien vaten met drugsgrondstoffen gevonden langs de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe. Deze zien er ongeveer hetzelfde uit als die in Made, maar het is volgens de politie nog niet zeker of er een verband is tussen beide dumpingen.

Twee tonnen werden aangetroffen in een sloot, maar na onderzoek van de brandweer bleek dat het water niet vervuild was. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten op beide locaties weggehaald. Wat voor grondstoffen er precies in zaten wordt nog door de politie onderzocht.

Geen sporen naar daders

Onderzoek van de politie leverde nog geen sporen naar de daders op. De politie hoopt dat getuigen die ‘s nachts iets hebben gezien zich bij de politie melden.

Langs de Witteweg in Made zijn zeven vaten met grondstoffen voor drugs gedumpt.

Langs de Hoevenseweg in Hooge Zwaluwe werden later op de ochtend nog eens vijftien gedumpte vaten ontdekt.