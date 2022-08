Zwoegen op handgemaakt ijs bij Huis van Gijn, maar dan smaakt het wel éxtra lekker

indebuurt Wespen­plaag in Dordrecht? ‘Probeer ze niet zelf weg te halen’

Het is hartje zomer in Dordrecht! Dat betekent veel barbecues, evenementen en… wespen. Op dat laatste zit je misschien niet te wachten, maar het is niet te voorkomen. Wat kan je het beste doen om zo min mogelijk last te hebben van de beestjes? Marleen Boerjan van de Nederlandse BijenhoudersVereniging geeft tips.

7:41