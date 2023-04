Zwijndrechtenaren boos over verdwenen bushokjes: ‘Laat die bus dan terugkomen’

Wandel Feest Hoeksche Waard maakt zich na stijf uitverkoch­te primeur op voor tweede editie

Het Wandel Feest Hoeksche Waard, dat vorig jaar september zijn stijf uitverkochte primeur beleefde, gaat op herhaling. Op 16 september gaat opnieuw een beperkt aantal lopers van start vanaf de Kees Verkerkbaan in Puttershoek om op een bijzonder parcours 12,5 of 25 kilometer te lopen. De inschrijving daarvoor is vanaf nu geopend.