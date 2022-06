Zwijndrechtenaar Benzakour knokt tegen Trivire: ‘Ik ga naar de Hoge Raad’

Topvrouw van Trivire: ‘Ligt het sociaal woningte­kort aan ons? Wij willen die huizen juist dolgraag bouwen!’

,,Moeten wij veranderen? We hebben juist jaren moeten lobbyen om meer sociale woningen te mogen bouwen. De wachtlijsten zijn absurd, sommige mensen komen pas over zeven jaar aan de beurt, dus willen we dat dolgraag.’’

2 juni