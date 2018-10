Zwijndrechtenaar (40) verdrinkt na val in Zeeuwse haven

Brandweer rukt uit na kortslui­ting in pand aan de Nieuwstraat

19:00 De brandweer is vanmiddag groots uitgerukt na een melding over een gebouwbrand aan de Voorstraat. De brandweerwagens trokken veel publiek, terwijl ze met toeters en bellen langs volle terrassen reden. Gelukkig was er slechts sprake van kortsluiting.