Zwijndrecht zet streep door opvang vluchtelingen: ‘Sporthallen niet geschikt voor opvang van drie maanden’

De crisisnoodopvang van 150 vluchtelingen in de Develhal en de Develsteinhal in Zwijndrecht gaat toch niet door. De gemeente haalt er bij nader inzien een streep door.

Nu de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) significant anders is dan enkele weken geleden, heeft Zwijndrecht de voorgenomen noodopvang afgeblazen. ,,Ons aanbod is daardoor niet langer geschikt’’, Zegt de Zwijndrechtse burgemeester Hein van der Loo in een persbericht van de gemeente. De vluchtelingen zouden twee weken in Zwijndrecht blijven.

Eerder deed het COA aan alle 25 veiligheidsregio’s het verzoek om ieder bij toerbeurt twee weken lang 150 vluchtelingen op te vangen. Op die manier zou het acute probleem in aanmeldcentrum Ter Apel opgevangen kunnen worden. Daar slapen mensen buiten, in tenten of op stoelen, omdat er geen bed is voor iedereen.

Het COA vraagt nu per veiligheidsregio 225 opvangplekken voor de duur van drie maanden. Het aanbod van tijdelijke opvang in de Develhal en Develsteinhal is door de gewijzigde vraag van het COA niet meer passend, stelt Zwijndrecht nu. De hallen zijn volgens de gemeente niet geschikt om de vluchtelingen drie maanden lang in op te vangen.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de gemeenten zeggen zich in te willen spannen om tot een acceptabele tijdelijke oplossing te komen. Momenteel onderzoeken zij hoe zij wel kunnen bijdragen aan het nieuwe verzoek van het COA.

Eerst moet het kabinet over de brug komen met extra mensen, zei voorzitter Wouter Kolff van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vorige week: ,,De bal ligt nu even niet bij de veiligheidsregio’s, zeker niet omdat er geen perspectief is op de middellange en lange termijn. We hebben niet langer zin om pleisters te plakken op een gapende wond.’’

,,De menselijke opvang van vluchtelingen is landelijk een groot probleem. De nood blijft hoog’’, zegt Van der Loo in het persbericht. ,,Het is aan het COA om de opvang van vluchtelingen structureel beter te regelen. Zwijndrecht zal blijven meedenken in oplossingen en zo nodig de daad bij het woord voegen.’’

