Zwijndrecht wil weten wat er allemaal mis ging met watertoren

Meewerken toch niet verplicht

Van lieverlee veranderden de plannen echter. De projectontwikkelaar bouwde in plaats van vier gewone huizen twee enorme villa's en kondigde daarna aan dat hij een appartementencomplex met tien woningen rond de toren wilde bouwen. Die zou daardoor voor een belangrijk deel aan het zicht onttrokken worden. De gemeenteraad kreeg steeds te horen dat de gemeente verplicht was mee te werken, tot in mei vorig jaar een ambtenaar plotseling vertelde dat dat helemaal niet verplicht was.