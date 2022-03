Zwijndrecht wil de niet-kiezer opzoeken, ook al is die soms agressief

Daarover was iedereen het wel eens tijdens een informele bijeenkomst van de politici, dinsdagavond in het Raadhuis. Afgelopen woensdag kwam slechts 43 procent van de kiezers opdagen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 22.000 mensen bleven thuis. Daar iets aan doen, dat zal één van de belangrijkste thema's van de komende vier jaar zijn.

Om te beginnen worden daarom onderwerpen als participatie en communicatie speerpunten in het nieuwe gemeenteraadsprogramma, dat door alle partijen gezamenlijk opgesteld zal worden. Maar de raadsleden snappen ook wel dat de wegblijvers daar alleen niet van onder de indruk zullen zijn. Het is als met meer dingen, verzuchtte PvdA-fractievoorzitter Gerard Slotema: ,,Plannen maken is zilver, uitvoeren is goud.’’

Ongeïnteresseerden weer bij politiek betrekken

Alleen wat praatsessies met ondernemersverenigingen en sportclubs, dat is immers zo moeilijk niet, maar daar zitten de wegblijvers niet. Vandaar dat er al een paar ideeën geopperd werden om juist de ongeïnteresseerde burgers weer bij de gemeentepolitiek te betrekken. ,,Laten we allemaal drie mensen uit onze straat meenemen en hen uitleggen met welke problemen we bezig zijn’', opperde voorman Fred Loos van ABZ, verreweg de grootste partij: ,,Ik hoor dan ook graag welke oplossingen deze mensen hebben.’’

Zijn partijgenoot Nihat Kahveci ziet wel wat in het idee om de veranderingen van de raad live uit te zenden op grote beeldschermen op drukke openbare plekken. ,,Dan zien de mensen waar we mee bezig zijn.’’ Lijsttrekker Andries van Gemerden van de CU-SGP zoekt het in traditionelere oplossingen: de politiek moet de straat weer op, de wijken in. ,,We moeten zorgen dat we onszelf niet voor de voeten lopen met een overvol vergaderschema, dan houden we daar weer tijd voor over.’’

Politici worden ook in levende lijve dreigend benaderd

Over één ding is iedereen het eens: de gemeenteraad heeft dringend behoefte aan iemand die snapt hoe je mensen ondanks hun gebrek aan interesse of zelfs hun afkeer van de politiek toch weer enthousiast genoeg maakt om op zijn minst eens in de vier jaar te gaan stemmen.

Daarbij speelt mee dat een aantal politici tijdens de laatste campagne gemerkt heeft dat contact met de doorsnee burger lang niet altijd een pretje meer is. Dat Loos met enige regelmaat merkte dat zijn folders al in het oud papier verdwenen nog voordat hij zich omgedraaid had, was nog het minste. Dat het er op social media vaak snoeihard aan toe ging, lijkt ook al bijna normaal te zijn. Maar dat raadsleden ook in levende lijve, midden in winkelcentrum Walburg dreigend benaderd worden, daar schrikt de Zwijndrechtse politiek wel van.

Weinig verandering

Afgezien van de extra aandacht voor de burgers, zal er in Zwijndrecht de komende vier jaar weinig veranderen. Alle partijen zijn het over eens dat het raadsprogramma van de afgelopen vier jaar een prima basis is om op door te gaan. Loos en van Gemerden, als man van de tweede partij, nemen de komende tijd het voortouw om te kijken op welke punten er iets bijgeschaafd moet worden.

Zodra er een nieuw programma geschreven is, gaat de raad op zoek naar wethouders om dat uit te voeren. Naar Zwijndrechts gebruik sinds 2010 krijgen alle partijen de kans om een kandidaat voor te dragen, waarna op basis van kwaliteiten de beste vier geselecteerd worden.

