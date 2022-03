Zwijndrecht praat volgende week over komende vier jaar, op initiatief van winnaar ABZ

DORDT EIGEN-AARDIG Oorlogs­drei­ging en schuilloop­gra­ven in Dordrecht; er zijn in Dordt nooit veel schuilmoge­lijk­he­den geweest

In de oorlog in Oekraïne zijn schuilkelders van levensbelang. Een directe oorlogsdreiging is in Nederland kennelijk al lang van de baan, want in Dordrecht zijn geen schuilkelders meer. En als er nog ergens eentje is, weet nagenoeg niemand die te vinden. Ook in het verleden waren niet veel schuilmogelijkheden bij (lucht)aanvallen.

16 maart