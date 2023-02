Zwijndrecht organiseert meedenk-bijeenkomsten over nieuwe WMO-regels: ‘Ideeën en verwachtingen delen’

,,Samen maken we Zwijndrecht. We kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel in alle openheid onze ideeën en verwachtingen delen”, zegt wethouder Ronald de Meij. Op 6 februari vindt de bijeenkomst plaats in Spektakel in Zwijndrecht om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur), op 13 februari bij Woonzorgcentrum Midden-Inn in Heerjansdam om 14.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur).

Nieuwe WMO-regels

Waarom er nieuwe WMO-regels komen? Wethouder De Meij legt uit: ,,We zijn samen met de sociale dienst in gesprek over welke hulp het best past bij ons. Dit betekent meer maatwerk en dat is een groot voordeel. Vandaar dat we deze meedenk-bijeenkomsten organiseren.”

Aanmelden om hierbij te zijn kan via denkmee@zwijndrecht.nl. Lukt mailen niet? Laat een briefje met uw naam achter bij de balie in het gemeentehuis. Aanmelden kan tot 3 februari voor Spektakel en tot 8 februari voor Midden-Inn. In maart bespreekt de gemeente de opbrengsten van de meedenk-bijeenkomsten met de gemeenteraad. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe WMO-regels.

