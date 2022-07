Zwijndrecht heeft herdenkingsmonument voor overleden baby’s: ‘Ieder kind heeft bestaan’

Vluchtelin­gen in huis en op vakantie? ‘Groot probleem als ze ineens massaal naar gemeenteop­vang moeten’

Gemeenten maken zich zorgen over een mogelijk nieuwe toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Met de zomervakantie in aantocht, zouden veel gastgezinnen kunnen besluiten dat het genoeg is geweest met de opvang thuis en bij gemeenten aankloppen voor een oplossing. ,,Als iedereen dit massaal doet? Dat kunnen we niet aan.”

