Zwemmers hoeven adres niet meer in te vullen als ze duik willen nemen

Zwemmers die in Sportcentrum Papendrecht een duik willen nemen en vooraf een ticket willen reserveren, hoeven voortaan alleen nog maar hun naam en mailadres in te vullen op de website. Adresgegevens hoeven niet meer achtergelaten te worden.

Afgelopen zomer ontstond beroering over de verplichting van het zwembad om die gegevens in te vullen bij de aanschaf van een entreeticket voor het binnen- of buitenbad. De politieke partij Onafhankelijk Papendrecht sprak er schande van, omdat de privacy in het geding zou zijn en dwong met een motie af dat de gemeente in gesprek zou gaan met de zwembaddirectie.

Dat gaf daarin aan dat inderdaad in eerste instantie meer gegevens werden gevraagd dan wettelijk is toegestaan. Inmiddels is het reserveringssysteem zodanig aangepast dat alleen naam en mailadres nog hoeven te worden ingevuld. Dat is gebruikelijk is bij de aanschaf van online tickets.

Aantal voordelen

Volgens het zwembad heeft het digitale verkoopsysteem een aantal voordelen, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Papendrecht. Zo zorgt dat volgens de directie voor een veilige zwemomgeving: ‘Immers, als bezoekers contactgegevens achter moeten laten, zijn ze minder geneigd om overlast te veroorzaken. Hier gaat een preventieve werking van uit.’

Daarnaast vraagt de digitale verkoop minder inzet van personeel. Dat is niet alleen lastig te vinden vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt, het zou ook kunnen leiden tot duurdere zwemkaartjes. Nog een voordeel: als het maximum aantal kaarten verkocht is, dan stopt de verkoop. Dat betekent op drukke dagen dat mensen er niet pas in de rij achter komen dat het bad vol is en ze er niet meer bij kunnen.

