Zoveel mensen bezochten Aelbert Cuyp-tentoonstelling: ‘Een van de meest populaire exposities voor Dordrechts Museum’

De expositie was van 3 oktober 2021 tot en met 8 mei 2022 te zien in het Dordrechts Museum. Het was uniek dat dertig werken van Aelbert Cuyp (1620-1691) te zien waren in de stad waar ze ooit werden gemaakt. De werken van Cuyp waren te zien in combinatie met schilderijen van befaamde Britse meesters als Thomas Gainsborough, John Constable en William Turner.