Zorgmedewerkster Lucia (50) maakt nu typisch Dordtse wenskaarten: ‘Een kaartje is zoveel leuker en persoonlijker’

COLUMN Als die soldaat er niet was geweest, was ik zéker nooit geboren

Ik heb het ‘artikeltje’ nooit meer teruggevonden. Nou ja, artikeltje… het was eigenlijk gewoon een opstel en het ging over de Tweede Wereldoorlog. Die was in 1970 precies 25 jaar afgelopen en ik - kind van ná de oorlog maar opgevoed ‘mét’ die oorlog - was nog een klein kereltje.

3 mei