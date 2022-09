Zoon stompt vader vol in gezicht: ‘We hebben een meningsverschilletje gekregen’

Rechter haalt streep door commerci­eel verpleeg­huis in oude raadhuis Heerjans­dam

Een plan om een commercieel verpleeghuis te bouwen in en naast het oude gemeentehuis van Heerjansdam kan de prullenbak in. Volgens de Raad van State kan het op vijf punten de toets der kritiek niet doorstaan. Tegen die uitspraak is geen beroep mogelijk.

31 augustus