Zoogdieren in de Biesbosch: ‘Ik zag de kop van een zeehond’

SPORT Doelman Janssen nog niet onderschei­dend: ‘Dit seizoen is tot nu toe teleurstel­lend’

15:22 Slechts één keer hield de verdediging van FC Dordrecht dit seizoen de nul, op de openingsdag van de competitie tegen Helmond Sport. Een statistiek die ook doelman Bryan Janssen een zuur gevoel geeft. ,,We geven achterin niet veel weg. Maar alles wat in de buurt van het doel komt, vliegt erin. En dat is frustrerend.''