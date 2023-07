Zonnepark Kijfhoek gaat toch de ijskast in: buurt en initiatiefnemers worden het niet eens

BBB & SGP stellen: ‘Zonnepark Kijfhoek kost veel te veel kostbare landbouw­grond, dit gaat ons te ver’

Het toekomstige zonnepark Kijfhoek in Zwijndrecht kost veel te veel goede landbouwgrond. Dat vinden fracties van de SGP en de Boer Burger Beweging (BBB) in provinciale staten van Zuid-Holland. Ze willen dat het dagelijks bestuur van de provincie nu eindelijk opheldering geeft over het project.