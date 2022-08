Zonnepanelen in Dordrecht: zo pak je dat aan

indebuurtNederland staat in de top 10 van landen die het meeste stroom opwekken via zonnepanelen, blijkt uit recente cijfers van het CBS. Bijna 10 procent van alle stroom wordt in Nederland op die manier opgewekt.

Ook in Dordrecht zie je steeds meer huizen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. Misschien wil jij ze ook wel op je dak, maar hoe pak je dat aan? Hoe zit het met de subsidies? En moet je een vergunning aanvragen?

Is jouw dak in Dordrecht geschikt?

Eerst moet je uitzoeken of zonnepanelen wel op jouw dak kunnen. Niet ieder dak is daar geschikt voor. Dit hangt af van de helling van het dak en de richting van de helling. Een platter dak in zuidelijke richting levert je het meeste op. Een scheef dak in noordelijke richting is niet zo handig. Kortgezegd is een dak dat veel zon opvangt het meest rendabel.

Vergunning voor zonnepanelen in Dordrecht

Je hoeft normaal gesproken geen vergunning aan te vragen voor zonnepanelen op je dak. Toch zijn er wel een paar uitzonderingen. Als je in een monumentaal pand woont of als jouw woning in een beschermd stadsgezicht in Dordrecht staat, moet je wel een vergunning aanvragen. Even opletten dus! In Dordrecht zijn de binnenstad en een groot deel van de 19e-eeuwse schil beschermd stadsgezicht.

Zo krijg je zonnepanelen in Dordrecht

Is je dak geschikt voor zonnepanelen en mag je ze van de gemeente Dordrecht op je dak? Dan is het tijd om offertes aan te vragen. Dit kan op een paar manieren:

- Via het regionaal energieloket van gemeente Dordrecht vind je installateurs met een kwaliteitscertificaat in de buurt.

- Via Zonnekeur van de stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) vind je een lijst met bedrijven met het Zonnekeur-keurmerk.



Lees verder onder de foto >>

Volledig scherm Zonnepanelen worden op een dak gelegd. © ANP

Subsidie?

Er is geen landelijke subsidie voor zonnepanelen. Wel kan iedereen de btw terugvragen die ze betaald hebben over de installatie en de zonnepanelen. Je betaalt 21 procent btw over de panelen en de plaatsing ervan, dus de btw-teruggave kan aardig oplopen.

Zo zit het met de subsidie in Dordrecht

In Dordrecht zijn er wel subsidies voor duurzame energie en besparing, maar helaas niet voor zonnepanelen. Mocht je graag meer willen doen voor het klimaat en je portemonnee, dan kun je dus ook kijken naar andere manieren. Denk aan een zonneboiler of warmtepomp. Meer informatie hierover vind je hier.

Hoe kies je de beste zonnepanelen?

Bij het kiezen van zonnepanelen moet je op een paar dingen letten. Uiteindelijk wil je panelen die veel elektriciteit opwekken en een hoog rendement hebben. Dit betekent dat ze een grote hoeveelheid zonlicht ook daadwerkelijk omzetten in elektriciteit. Duurdere zonnepanelen kunnen uiteindelijk meer opleveren als ze een hoger rendement hebben.

Salderen… wattes?

Als je zonnepanelen op je dak laat plaatsen, zijn er momenten dat de panelen minder elektriciteit opwekken dan je verbruikt. Daarnaast zijn er momenten dat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er verbruikt wordt. Overdag heb je vaak overproductie, zeker op een zonnige dag. Het overschot wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.



Dit is salderen

De stroom die je teruglevert aan het net, wordt verrekend met de stroom die je nodig hebt van het elektriciteitsnet. Dit heet salderen. De huidige salderingsregeling loopt tot 1 januari 2023. Daarna wordt de salderingsregeling geleidelijk aan afgebouwd, tot aan 2030. Dit betekent dat je een steeds kleiner percentage van jouw teruggeleverde stroom kunt salderen.



Terugverdienen

Ook al is dat deel steeds kleiner, toch verdienen zonnepanelen zich in de loop der jaren terug. Dit komt omdat je steeds minder stroom nodig hebt van het stroomnetwerk en dus steeds minder hoeft te betalen voor de energierekening. Dit kan zelfs uitkomen op nul euro.



Bron: Milieu Centraal