Zondag drink je je biertjes buiten voor Kunstmin tijdens het Schuim Bierfestival

VAN NATURE Fantas­tisch groene muurbedek­ker: ‘Geniet van biodiversi­teit die de klimop herbergt, in het bos en in je eigen tuin’

De klimop is een geweldige plant. Altijd groen en één van de weinige planten die laat in het jaar bloeit. De schadelijkheid van de klimop wordt hier en daar wel wat overdreven. Reden te meer deze alledaagse plant eens in het zonnetje te zetten.

21 september