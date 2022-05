Zomers ritje gaat mis: motor met zijspan in water

Streefbe­drag inzameling uitvaart van Ann-Sofie (16) die omkwam bij schietpar­tij ruim­schoots gehaald

Meer dan 750 mensen hebben nu al gedoneerd om de begrafenis van Ann-Sofie (16) te kunnen betalen. Het meisje kwam om bij de gruwelijke schietpartij van vorige week vrijdag op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Esther Fortuin, de tante van Ann-Sofie (16), had zich tot doel gesteld om 15.000 euro in te zamelen. Dat bedrag is al ruimschoots binnen.

11 mei