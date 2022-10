Zolderbrand in woning in Ambacht onder controle, drie personen nagekeken

Zwijn­drecht herdenkt stilgebo­ren kinderen: ‘Na de bevalling werd mijn kind meteen weggehaald, ik heb het nooit gezien’

Een kind verliezen slaat een gat in het hart. Ook als het stil is geboren, is gedragen maar niet vastgehouden, vastgehouden is maar niet thuisgekomen of thuisgekomen maar niet kon blijven. ,,Direct na zijn geboorte werd hij bij mij weggehaald. Ik heb Floris nooit gezien.”

16 oktober